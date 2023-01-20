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В Челябинске водитель маршрутки сбил насмерть пожилого пешехода

В Ленинском районе Челябинска водитель маршрутного автобуса насмерть сбил пенсионерку. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает Госавтоинспекция города.

Трагическое происшествие случилось сегодня в 11:35 на улице Новороссийской, возле дома №80. 25-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ совершил наезд на пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобилей. В результате 73-летняя горожанка скончалась на месте ДТП. Автобус с проезжей части вылетел на газон и снес несколько секций забора, ограждающего тротуар.

Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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