«Думаю, будет что-то феерическое»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие концерты и спектакли пройдут в Москве в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Москве в течение месяца проходят концерты IV Зимнего международного фестиваля искусств. Продлится он до 11 февраля. Понятно, что центральным его событием станет концерт в день рождения маэстро Юрия Башмета, «главного альтиста страны», артистического руководителя этого и многих других фестивалей. Он 24 января в Зале им. Чайковского традиционно отметит свой праздник на сцене. Башмету 70! И, как говорит сам Юрий Абрамович, «по старости еще ни одно выступление не отменял».

«В другие юбилеи я, например, себе говорил: "Юрий Абрамович, а какая ваша мечта?" Вот я мечтаю, чтобы для меня сочинили произведение Брамс, Чайковский, Рахманинов. Собственно, это желание продолжает жить. Но я-то уже получил другие произведения. Это Альберт Шнитке, София Губайдулина, Гия Канчели, Андрей Эшпай, Александр Чайковский. Я могу перечислять много, но есть просто шедевры. Но я до сих пор продолжаю ждать»,— поделился юбиляр.

Программа праздничного дня держится в секрете. Как сказал мне недавно Дмитрий Гринченко, генеральный директор «Русского концертного агентства», которое проводит все башметовские выступления: «Вот ты можешь себе представить, что Юрию Абрамовичу может прийти в голову? Словами это не описать, а мы будем это ставить». Так что приходите и смотрите сами.

В целом, у фестиваля будет 14 вечеров и семь площадок. Я назову те представления, куда я сам сходил бы. 27 января в МХТ им. Чехова одна из премьер фестиваля — спектакль-концерт «История любви» с музыкой Кузьмы Бодрова в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы». В ролях — ведущие актеры театра.

3 февраля в Концертном зале им. П.И. Чайковского также спектакль-концерт «Рождение человека» по рассказам Максима Горького и сочинениям Эдварда Грига с Евгением Мироновым и Александрой Урсуляк.

И 5 февраля в Театре Гоголя — «Живые и мертвые» по Константину Симонову. Музыка — Валерия Воронова.

И, конечно, концерты к 150-летию Сергея Рахманинова. 7 февраля специальный проект «Остров мертвых» в ДК «ГЭС-2» в исполнении симфонического оркестра «Новая Россия» с Башметом за пультом в сопровождении репродукции одноименной картины Арнольда Беклина. Думаю, будет что-то феерическое.