В Краснодаре арестован местный житель, вымогавший взятку под видом чекиста

В Краснодаре возбуждено дело на местного жителя, который обвиняется в том, что, представившись сотрудником ФСБ, попытался получить от знакомого взятку за прекращение возбужденного в отношении того уголовного дела. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Молодой человек обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он знал, что в отношении его знакомого полиция расследует уголовное дело, и заявил тому, что работает в органах госбезопасности и за 8 млн руб., используя свои связи, может помочь в прекращении уголовного преследования. Тот согласился на предложение, но сообщил о предложении в органы Следственного комитета.

«После этого днем 8 декабря 2022 года на улице Кубанская набережная в краевой столице обвиняемый получил от своего заявителя 500 тысяч рублей в качестве первой части от требуемой им суммы. Похитить оставшиеся 7,5 миллионов рублей злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан после получения первой части денежных средств»,— отмечается в релизе.

Оперативное сопровождение дела осуществляется сотрудниками краевого управления ФСБ.

По данным следствия, обвиняемый уже признал свою вину и заключен под стражу.

Михаил Волкодав

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