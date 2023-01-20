На Кубани в 2023 году на соцконтракты направят 1,5 млрд рублей

В 2023 году в Краснодарском крае на выполнение социальных контрактов направят 1,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Господдержку направляют малоимущим жителям края, чей месячный доход не превышает прожиточного минимума. На 2023 год, по данным минтруда и социального развития Краснодарского края, его сумма составляет 13,8 тыс. руб. на душу населения (15 тыс. руб. для трудоспособных).

«Получатели социального контракта могут открыть собственное дело, завести хозяйство, освоить новую специальность. Соцконтракт также можно заключить на преодоление трудной жизненной ситуации»,— говорится в сообщении.

Выплаты на развитие собственного бизнеса составляют 100 тыс. руб., на начало предпринимательской деятельности — до 350 тыс. руб., на развитие подсобного хозяйства — 200 тыс. руб. В 2022 году на соцконтракты направили 1,1 млрд руб.

Анастасия Донскова

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