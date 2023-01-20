В мэрии Сочи прокомментировали проект создания насыпного туркластера в Черном море

На сопровождении в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации Сочи отсутствует проект по размещению крупного делового и курортного центра на искусственной территории в море в Адлерском районе. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе администрации курорта.

«Разрешения на строительство администрацией города на указанный объект не выдавались. Обращение о рассмотрении проекта в администрацию не поступало»,— отметили в мэрии.

Накануне стало известно, что группа компаний «Альянс Марин Групп» намерена реализовать в Сочи проект туристического кластера, который разместится на насыпном полуострове площадью 100 га. Предварительная стоимость проекта «Южный риф» оценивается примерно в четверть триллиона рублей. По словам его разработчиков, переговоры с инвесторами уже начались.

Проект «Южный риф» — это искусственный насыпной полуостров рядом с железнодорожным вокзалом Адлера. Он включает яхтенную марину на 300 мест, бизнес-центр, гостиницу-небоскреб (101 этаж), виллы, комплекс апартаментов, пляжи, конгресс-центр и пр. Концепция проекта также предполагает создание регулярного морского такси в Сочи.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Сочи предлагают обзавестись полуостровом».

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram