Париж принес больше всего доходов от туризма в 2022 году

Париж занял первое место в мире по вкладу туризма в экономику. Такой рейтинг опубликовало неправительственное объединение «Всемирный совет по туризму и путешествиям» (WTTC), объединяющее представителей туристической сферы из разных стран. Вклад Парижа в экономику за счет туризма в 2022 году составил почти $36 млрд. На втором месте — Пекин ($33 млрд), на третьем — Орландо ($31 млрд). В топ-10 входят еще два китайских города — Шанхай и Гуанчжоу, два американских — Лас-Вегас и Нью-Йорк, а также Токио, Мехико и Лондон.

WTTC подготовил рейтинг совместно с платежной системой Visa и аналитической компанией Oxford Economics. При составлении рейтинга оценивались в числе прочего вклад туризма в ВВП, расходы туристов и создание рабочих мест в этой сфере. Всего в нем 82 города.

Авторы исследования отмечают, что с началом пандемии COVID-19 при общем сокращении туризма путешественники скорее выбирали отдых на курортах или в сельской местности, а не в крупных городах. Однако в 2022 году интерес к такому виду путешествий вернулся. WTTC прогнозирует, что к 2032 году лидерами рейтинга станут китайские города — первое и второе места займут Пекин и Шанхай, а Париж переместится на третье место. «У туристов всегда будут любимые города, в которые они возвращаются, но с учетом приоритета новых стран в туризме и путешествиях мы увидим все новые появляющиеся направления, бросающие вызов традиционным фаворитам»,— отметила глава WTTC Джулия Симпсон.

Яна Рождественская