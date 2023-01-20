Компания Alpine готовит конкурентов кроссоверам Porsche, сообщает Autocar со ссылкой на главу французского автопроизводителя Лорана Росси.

Два кроссовера формата Macan и Cayenne получат электрическую силовую установку. Ожидается, что в основу новинок ляжет платформа моделей Lotus — серийного электромобиля Lotus Eletre и грядущего более компактного электрокроссовера.

Несмотря на то, что Alpine входит в Альянса Renault-Nissan Mitsubishi, партнером по новым проектам может стать концерн Geely, который владеет маркой Lotus. Связано это с тем, что только этот бренд выпускает спортивные модели, подходящие для адаптации под новинки Alpine.

Напомним, в настоящее время линейка Alpine состоит из единственной модели — купе A110 с бензиновым двигателем, доступного в различных модификациях. В 2024 году появится электрический хэтчбек, в 2026-м — электроспорткар, а затем на рынок выведут три электрических кроссовера — в 2025-м, 2027-м и 2028-м годах ожидается премьера кроссоверов C-класса, D-класса и E-класса соответственно.

Максим Вершинин