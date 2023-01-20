«Россети Тюмень» повысят надежность электроснабжения труднодоступных населенных пунктов Югры

В 2023 году компания «Россети Тюмень» направит более 1 млн рублей на ремонт высоковольтных линий электропередачи «Верхнеказымская — Белоярская», «Сорум — Верхнеказымская» и «Сергино — Игрим-2, которые расположены в Октябрьском, Березовском и Белоярском районах Югры. ЛЭП участвуют в энергоснабжении ряда объектов нефтегазодобывающего комплекса региона, а также 38 труднодоступных населенных пунктов.



В рамках плановых работ специалисты «Россети Тюмень» установят порядка 180 птицезащитных устройств и 20 отводных распорок на ВЛ 110 кВ «Сергино — Игрим-2». Работы начнутся в феврале текущего года. Для доставки персонала и необходимых материалов к удаленным энергообъектам компания привлечет транспорт высокой проходимости: снегоходы и вездеходы. После оттаивания грунта будет проведен монтаж дополнительного заземляющего оборудования на ЛЭП 110 кВ «Верхнеказымская — Белоярская» и «Сорум — Верхнеказымская».

Выполненные мероприятия повысят надежность электроснабжения более 66 тысяч жителей труднодоступных населенных пунктов Югры, в число которых входят представители коренных малочисленных народов Севера.