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Участникам СВО из Свердловской области дадут отсрочку по аренде госимущества

Участникам специальной военной операции (СВО) на Украине предоставят отсрочку по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области и Екатеринбурга и позволят расторгать арендный договор без штрафа. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Отсрочку участникам спецоперации будут предоставлять на время прохождения военной службы и три месяца после ее окончания.

Напомним, семьям участников военной спецоперации на Украине из Свердловской области единовременно выплачивают по 20 тыс. руб. Аналогичная сумма предусмотрена на каждого из несовершеннолетних детей военнослужащего, а также детям в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, колледже или в вузе.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. С 21 сентября по 1 ноября в России проводилась частичная мобилизация.

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Диана Сунагатуллина

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