«Для автомобильных компаний преимущества очевидны»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие метавселенные для своих проектов создали Skoda, BMW и Nissan.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Skoda Фото: Skoda

Автомобильные компании продолжают осваивать метавселенную — так принято называть постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары. На этой неделе сразу три уважаемых автомобильных бренда сообщили о своих очередных шагах по уходу от повседневной реальности.

Skoda, например, предлагает посетить свой так называемый остров в метавселенной. Хотя выглядит он скорее не как остров, а как масштабный горнолыжный курорт. Какие-то башни, брендированные черно-зелеными логотипами со знаменитым «шкодовским» индейским оперением; вокруг вьются извилистые дорожки, на которых, переодевшись «в свой личный аватар со скином от Skoda», вы можете совершить виртуальный тест-драйв новейшего автомобиля марки. Конечно же, он электрический — это Enyaq Coupe RS iV. А еще там, само собой, игры и возможность взаимодействовать с другими участниками путешествия в «потусторонний мир».

В программе, предложенной BMW, меньше развлечений и больше бизнеса. Компания запустила конкурс для своих возможных партнеров. До 15 марта 2023-го самые разные стартапы, представленные в метавселенной, могут подать заявку со своими идеями. После подведения итогов победители смогут начать сотрудничество с BMW уже не в виртуальном, а в физическом мире.

Своя масштабная программа есть и у Nissan. Уже сегодня мультяшная девушка угостит вас чаем и покажет крохотный электромобиль Nissan Sakura, конечно же, с розовым кузовом, в тон к лепесткам цветущей вишни — машина стоит не на асфальте, а в саду.

О том, насколько полезны для психики человека такие вот путешествия, специалисты до сих пор спорят. Что касается автомобильных компаний, то тут преимущества очевидны: построить 3D-модель и посмотреть, как на нее реагируют люди, несомненно, намного проще, чем наладить ее реальное производство и уже не иметь возможности что-то изменить в уже готовом продукте.