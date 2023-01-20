Облсуд отказался выпускать экс-главу Челябинска из колонии

Челябинской областной суд отказала бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, осужденному за получение взяток, в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Постановление Кыштымского городского суда от 23 ноября 2022 года оставлено без изменения, сообщает пресс-служба облсуда.

Сейчас Тефтелев отбывает наказание в колонии-поселении. В октябре 2020 года Центральный районный суд Челябинска признал экс-главу Челябинска виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил к трем годам колонии строгого режима со штрафом 37,5 млн руб. Штраф он оплатил в полном объеме. Экс-мэр должен выйти на свободу в марте 2023 года.