«Россети Кубань» обеспечила электроэнергией более 36 тысяч новых потребителей в 2022 году

Свыше 36 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея присоединены к сетевой инфраструктуре компании «Россети Кубань» в 2022 году. Общий объем выданной мощности составил почти 800 МВт. В числе новых абонентов энергокомпании – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования, крупные агропромышленные предприятия Кубани и Адыгеи.

В 2022 году электроэнергией обеспечены более 140 социально значимых объектов общей мощностью свыше 18 МВт. Необходимые киловатты получили школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, амбулаторно-поликлинические отделения, физкультурно-оздоровительные комплексы и объекты культурно-досуговой сферы.

Потребителям агропромышленного комплекса в 2022 году выдано более 46 МВт мощности. Электроэнергией обеспечены новые объекты садоводческого хозяйства в Новокубанском районе, предприятие по выращиванию и обработке зерновых и плодовоовощных культур в Темрюкском районе и селекционно-семеноводческая компания в Брюховецком районе Краснодарского края.

В числе крупных промышленных предприятий, подключенных к сетевой инфраструктуре «Россети Кубань» – центр по производству радиофармацевтических лекарственных препаратов в Павловском районе. Всего за год исполнено порядка 160 договоров на техприсоединение промышленных производств.

Более 80 % заявок на технологическое присоединение к электросетям компании традиционно приходится на объекты индивидуального жилищного строительства в Краснодаре, Сочи и Новороссийске, а также их пригородные территории. Это связано с активным развитием муниципалитетов.

Для подключения новых потребителей энергетики выполнили строительство и реконструкцию оборудования: линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к объектам.

Всего за период с января по декабрь 2022 года специалисты «Россети Кубань» приняли свыше 43 тысяч заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом более 1 834 МВт.

Компания «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220-110 кВ и ниже на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус». Входит в группу компаний «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – 93 тыс. км. Управляет 744 подстанциями 35 кВ и выше трансформаторной мощностью 11,4 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный).

Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВтч. В состав Группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания. Численность персонала компаний Группы «Россети» – около 230 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Глава компании – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

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