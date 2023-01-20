В Госдуму внесли законопроект о праве Росгвардии командировать своих сотрудников в госорганы

Депутаты фракций «Единая Россия» и «Новые люди» внесли законопроект, который разрешит Росгвардии командировать сотрудников и военнослужащих в государственные предприятия и организации. Ведомство сможет сохранять для командированных сотрудников социальные гарантии. Законопроект есть в базе Госдумы.

Как пояснил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов законопроекта Василий Пискарев, документ распространит на Росгвардию практику, которая применяется в других силовых ведомствах много лет. По его словам, ведомству необходима возможность командировать своих сотрудников для выполнения возложенных на него задач.

Господин Пискарев напомнил, что Росгвардия охраняет важные правительственные объекты и спецгрузы, следит за оборотом оружия, безопасностью топливно-энергетического комплекса, а также занимается борьбой с терроризмом и экстремизмом.

Олеся Павленко