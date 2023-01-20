В Лукоянове взрывом газа частично разрушен расселенный дом

Взрыв газа частично разрушил двухэтажный дом в Лукоянове, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Пострадали двое, погибших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На момент взрыва здание было расселено, но на первом этаже находился ломбард, оборудованный газовым котлом. По данным МЧС, один из пострадавших находился под завалами. Спасатели извлекли его из под обломков и передали медикам.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва. На место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося выехал прокурор Лукояновского района Андрей Мохров.

Андрей Репин