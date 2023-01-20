Мэр Сочи рассказал о новых объектах, которые планируется построить в Красной Поляне

Мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с жителями Красной Поляны проект нового генплана города и рассказал о новых объектах, которые планируется построить в поселении.

По его данным, сейчас только по официальным данным в Краснополянском поселковом округе проживает около 13 тыс. человек, территория нуждается в новых социальных объектах.

«Разработчиками Генплана предложено построить в Красной Поляне три детских сада, школу искусств, Дом культуры с библиотекой, молодежный клуб, физкультурно-оздоровительный комплекс и восемь спортивных площадок»,— написал он в своем Telegram.

Также мэр отметил, что большой импульс развития должна получить сфера здравоохранения.

«Определены участки под больницу, поликлинику и здание подстанции скорой помощи. Для оздоровления жителей и гостей планируется задействовать и природные возможности: построить курортную поликлинику на 800 посещений в смену»,— добавил он.

В поселке Эстосадок предполагается размещение двух детских садов, школы на 1550 мест, двух центров допобразования, двух спортивных объектов, одним из которых станет спорткомплекс по скалолазанию.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram