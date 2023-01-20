Орловский завод оконной фурнитуры вложит в производство 56 млн рублей за два года

Объем инвестиций ООО «Завод профессионального оборудования» (бренд FUTURUSS) в производство EPDM-уплотнителей для окон из ПВХ и алюминия, производство оконной фурнитуры для окон из ПВХ в ТОСЭР «Мценск» за 2022 и 2023 годы может составить 56 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области. Более 36 млн руб. из этой суммы уже вложено в 2022 году, 20 млн руб. планируется вложить в 2023-м.

Завод является одним из первых резидентов ТОСЭР «Мценск». О проекте стоимостью 780 млн руб. стало известно в 2019 году, запущен он в 2021-м. Площадь цехов — 18 тыс. кв. м. Мощность предприятия позволяет выпускать порядка 6 млн комплектов продукции в год, а совокупный объем производства планировался на уровне 2 млрд руб. ежегодно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод профессионального оборудования» зарегистрировано в 2015 году в Мценске. Единственный владелец — гендиректор Юрий Бешенцев. Выручка за 2021 год составила 515,4 млн руб., чистая прибыль — 82,9 млн руб.

Мария Старикова

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