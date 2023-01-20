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По факту травмирования троих человек в грануляторе на балаковском предприятии возбуждено дело

В Балаково Саратовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, 18 января в одной из организаций, расположенной в селе Быков Отрог Балаковского района, слесарь-ремонтник вместе с двумя коллегами проводил работы внутри барабанного гранулятора-сушилки, выведенного из эксплуатации для ремонта. Во время обслуживания произошел запуск агрегата, и трое рабочих пострадали. Они были госпитализированы, здоровью одного из них причинен тяжкий вред.

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева

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