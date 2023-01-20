Михаил Евраев вошел в топ-10 рейтинга губернаторов ЦФО за 2022 год

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев занял 10 место из 18 в медиарейтинге глав регионов ЦФО по итогам 2022 года. Рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

Как отметили эксперты «Медиалогии», господин Евраев поднялся на 8 строчек вверх, и это стало одним из самых заметных перемещений в рейтинге. Повышенную упоминаемость губернатору Ярославской области принесло его сообщение о смерти худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса в Telegram-канале. Также в прошлом году Михаил Евраев победил на губернаторских выборах и официально вступил в должность. Об этом активно писали СМИ.

В рейтинге глав всех субъектов федерации господин Евраев занял 44 место из 89, поднявшись на 34 строчки вверх.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэр областного центра Артем Молчанов занял 12 место в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО за 2022 год, в который также вошел председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин.

Алла Чижова