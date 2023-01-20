В Башкирии в полтора раза выросло количество банкротов среди физлиц

Башкирия по итогам 2022 года заняла четвертое место в России по абсолютному числу граждан, признанных банкротами, сообщает портал «Федресурс». Количество сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и индивидуальных предпринимателей республики составило более 11 тыс., что на 48% больше уровня 2021 года. Первые три места занимают Краснодарский край, Московская область и Москва.

Количество сообщений многофункциональных центров о возбуждении процедур внесудебного банкротства в Башкирии в 2022 году также увеличилось на 53,5% — до 198. По этому показателю регион занял седьмое место. При этом число сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств снизилось на 32,4%, до 146.

В целом по стране количество корпоративных банкротств уменьшилось на 12,2%, число процедур наблюдения упало на 39%.

Влада Шипилова

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