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В Воронежской области ищут подрядчика на благоустройство сквера в Лисках за 30 млн рублей

В Лисках Воронежской области планируют в этом году благоустроить сквер за 30 млн руб. Такова максимальная цена контракта, который планируется заключить с победителем тендера, рассказали в облправительстве. Торги намечены на 30 января.

Подрядчику предстоит провести работы по благоустройству сквера на улице Олега Романова: смонтировать наружное освещение, спорткомплекс и детский игровой комплекс, а также скалодром и площадку воркаут. Кроме того, необходимо обустроить проезды, озеленить территорию и установить систему поливочного водопровода. Работы нужно будет завершить до 25 сентября 2023 года.

Владимир Зоркий

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