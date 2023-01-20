Бывшего гендиректора Сибирской карандашной фабрики привлекают к субсидиарной ответственности

Конкурсный управляющий ООО «Сибирская карандашная фабрика Томск» Сергей Краснов просит суд привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании Александра Осташкова, который возглавлял предприятие с февраля по ноябрь 2019 года.

В своем ходатайстве господин Краснов утверждает, что бывший гендиректор Сибирской карандашной фабрики не передал ему бухгалтерскую документацию и материальные ценности предприятия, что делает невозможным формирование конкурсной массы для расчетов с кредиторами.

Сумму субсидиарной ответственности заявитель просит определить после завершения формирования реестра кредиторов. Сейчас в него включены требования на 248 млн руб. На рассмотрение заявление ООО «Виаком-инвест» еще на 175,3 млн руб.

Конкурсное производство в ООО «Сибирская карандашная фабрика Томск» введено в январе 2022 года. До банкротства предприятие было единственным в России и странах СНГ производителем карандашей и карандашной дощечки из древесины сибирского кедра. Фабрика работала с 1934 года и могла выпускать до 12 млн карандашей в месяц.

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Дарья Решетникова