В Сочи сгорела мансарда шестиэтажного жилого дома

Пожарным потребовалось более трех часов, чтобы минувшей ночью потушить возгорание на мансардном этаже шестиэтажного жилого дома в Сочи, из здания эвакуировано 140 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия в 21. 50, огонь был ликвидирован около часа ночи. Площадь пожара составила 210 кв. м, выгорела практически вся мансарда и кровля здания. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 31 человек личного состава и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Анна Перова, Краснодар