Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нововоронежская АЭС: в Нововоронеже состоялся традиционный Крещенский забег

В Крещенский сочельник в Нововоронеже состоялся традиционный, уже пятый по счету забег, организованный ведущим инструктором учебно-тренировочного центра НВ АЭС Александром Барышниковым.

Фото: Александр Барышников, пресс-служба НВ АЭС

Популяризация здорового образа жизни среди нововоронежцев – задача Нововоронежской АЭС. Горожане с большим удовольствием принимают участие в спортивном событии. Об этом говорит увеличивающееся с каждым годом число участников.

По словам организаторов, в прошлом году желание приобщиться к активному образу жизни изъявили около 70 человек, в этом – около 200. Протяженность кольцевого маршрута, проходящего через городской парк, составила 2 км. Стартовая и финишная точки забега – храм Христа Спасителя. Большая часть участников – дети, нередко приходят целыми семьями. Активные горожане были награждены памятными медалями. Также в конце все желающие могли искупаться в купели, оборудованной около храма.

«Нововоронежская АЭС всегда поддерживает спортивные инициативы. К здоровому образу жизни необходимо привлекать как можно больше людей. Очень отрадно, что наши сотрудники как раз и являются подобными активистами, которые заботятся о здоровье и благополучии нововоронежцев. Это соответствует направлению социальной политики Росатома и его предприятий», – сказал заместитель директора по управлению персоналом Олег Уразов.

За последние годы в Нововоронеже при содействии Концерна «Росэнергоатом» было построено несколько крупных объектов спортивной инфраструктуры, например, спорткомплекс «Атом Арена», ледовая площадка «Остальная». Концерн в лице Нововоронежской АЭС создает горожанам комфортные условия для занятия спортом. В «Атом Арене» на данный момент работает 45 спортивных секций, а пропускная способность объекта – в среднем 800 человек в день.

Росатом также поощряет развитие способностей своих сотрудников в области спорта, организуя ежегодные соревнования, проекты для выявления активистов.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...