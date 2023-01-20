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Выксунский металлургический завод взыскал 379 млн рублей с «Северстали»

Арбитражный суд Московского округа оставил без изменений решение нижестоящих инстанций взыскать с ПАО «Северсталь» (Вологодская область, производит чугун, сталь и ферросплавы) 378,8 млн руб. в пользу Выксунского металлургического завода (ВМЗ, входит в «Объединенную металлургическую компанию») за просрочку поставки, следует из судебной картотеки.

В конце ноября 2013 года ВМЗ заключил договор на закупку 100 тыс. тонн металлопродукции у «Северстали», сообщается в материалах дела. Завод неоднократно обращался к поставщику как во время, так и после действия соглашения и требовал исполнить обязательства. «Северсталь» уведомляла ВМЗ, что в установленные сроки и по определенным ценам обязательства не могут быть исполнены, и предложила изменить стоимость и перенести поставку на 2022 год.

В марте 2022 года ВМЗ направил «Северстали» претензию, где потребовал оплатить 369,84 млн руб. убытков и 100,5 млн руб. неустойки за нарушение соглашения. В июле 2022 года арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск, постановив взыскать с поставщика 368,74 млн руб. убытков, размер неустойки был снижен до 10,1 млн руб. «Северсталь» не согласилась с решением суда и подала жалобу об отмене решения о взыскании убытков, но в октябре апелляционный суд отклонил ее.

Елена Ковалева

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