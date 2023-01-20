В Татарстане на реализацию нацпроектов в сфере экологии потратят 8,7 млрд рублей

Татарстан до 2025 года потратит 8,7 млрд руб. на участие в федеральных проектах в сфере экологии. Об этом на итоговой коллегии Минэкологии региона заявил его глава Александр Шадриков.

По его словам, за последние пять лет в Татарстане на мероприятия в сфере охраны природы направили 52,2 млрд руб. 40% были выделены из бюджета региона.

В прошлом году, в частности, Татарстан участвовал в таких федеральных проектах, как «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов». всего на эти цели направили 6,8 млрд руб.

"Ъ-Казань"