В Челябинске депутат предложил переименовать улицу Российскую в честь Сталина

Депутат Челябинской городской думы Владимир Корнев предложил вернуть улице Российской историческое название – «Улица Сталина». Соответствующий запрос он направил председателю представительного органа Андрею Шмидту. Об этом депутата сообщил на своей странице «ВКонтакте», где он запустил опрос по этому вопросу.

Владимир Корнев отмечает, что улица Российская получила это название в 1961 году. Депутат поясняет, что его предложение основано на «том факте», что Сталин «возглавил Россию, еще пашущую сохой, а оставил ее через 20 лет с ядерной бомбой и статусом сверхдержавы».

Член гордумы от партии «Справедливая Россия» подчеркивает, что никому не навязывает свою точку зрения, поэтому просит подписчиков проголосовать по вопросу переименования улицы. На момент публикации 66% проголосовавших высказались против этой инициативы.