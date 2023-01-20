Двух жителей Ижевска осудили за организацию проституции напротив торгового центра

В столице Удмуртии перед судом предстали двое местных жителей, которых признали виновными в организации занятия проституцией другими лицами (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что двое мужчин организовали преступную деятельность напротив торгового центра на ул. Удмуртской. Девушки оказывали интимные услуги на выдвигаемых обвиняемыми условиях.

Суд приговорил виновных к условному лишению свободы на срок от одного до двух лет, а также назначил испытательный срок.