В Башкирии планируется разводить зубров

Глава Башкирии Радий Хабиров в рамках визита официальной делегации в Беларусь заявил о планах по созданию в республике популяции зубров. Об этом он сообщил в Telegram-канале. По его словам, это будет совместный белорусско-башкирский проект.

«Наши белорусские коллеги готовы передать нам несколько особей. Наша зона ответственности — сформировать для них условия для жизни и адаптации у нас», — написал господин Хабиров.

Зубр — последний представитель диких быков в Европе. Последних диких зубров истребили в 1920-х годах. Сегодня эти животные занесены в Красную книгу России.

Влада Шипилова

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