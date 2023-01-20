В модернизацию коммунальной инфраструктуры Тамбовской области вложат более 1 млрд рублей

Тамбовская область вошла в число первых 16 российских регионов, где будет запущена программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2023-2027 годах, рассказали в правительстве региона со ссылкой на информацию с заседания штаба комиссии по региональному развитию в РФ. В рамках программы регион может получить более 1 млрд руб. в том числе 828,1 млн руб. из средств Фонда развития территорий. В 2023-2024 годах в Тамбовской области планируется провести капремонт и реконструкцию 148 км сетей.

Программу хотят реализовать в два этапа. В рамках первого инфраструктурные инвестиции направят на 43 мероприятия в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в Котовске, Рассказове, Мичуринске, Моршанске, Тамбове, Уварове, а также в Сампурском и Мичуринском районах. Ожидается, что в итоге удастся снизить аварийность коммунальной инфраструктуры.

Владимир Зоркий

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