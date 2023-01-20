Тамара Бортникова стала директором цирка в Нижнем Новгороде

Директором цирка в Нижнем Новгорода назначена Тамара Бортникова. Она с 2019 года возглавляет Екатеринбургский филиал Росгосцирка, который закрыт на реконструкцию до конца 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Тамара Бортникова не покидает должность директора Екатеринбургского цирка, она совмещает руководство двумя филиалами компании. Это опытный управленец. Уверена, под ее руководством цирк Нижнего Новгорода выйдет на лидирующие позиции»,– сказала первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова.

Ранее Нижегородским цирком с 2019 года руководила Алена Кирилова.

Анастасия Еремина