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Тамара Бортникова стала директором цирка в Нижнем Новгороде

Директором цирка в Нижнем Новгорода назначена Тамара Бортникова. Она с 2019 года возглавляет Екатеринбургский филиал Росгосцирка, который закрыт на реконструкцию до конца 2024 года.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Тамара Бортникова не покидает должность директора Екатеринбургского цирка, она совмещает руководство двумя филиалами компании. Это опытный управленец. Уверена, под ее руководством цирк Нижнего Новгорода выйдет на лидирующие позиции»,– сказала первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова.

Ранее Нижегородским цирком с 2019 года руководила Алена Кирилова.

Анастасия Еремина

Фотогалерея

Как в Нижнем Новгороде появился цирк

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Собственного цирка в Нижнем Новгороде не было более двадцати лет. В 1984 году началась реконструкция старого здания, длившаяся с большими перерывами до 2007 года

Собственного цирка в Нижнем Новгороде не было более двадцати лет. В 1984 году началась реконструкция старого здания, длившаяся с большими перерывами до 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Все это время нижегородцам был доступен только передвижной цирк, каждое лето разворачивавший свой временный шатер на площади Ленина

Все это время нижегородцам был доступен только передвижной цирк, каждое лето разворачивавший свой временный шатер на площади Ленина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Дети были рады и такому цирку, тем более, что через откинутый для вентиляции полог шатра можно было подсматривать за репетициями

Дети были рады и такому цирку, тем более, что через откинутый для вентиляции полог шатра можно было подсматривать за репетициями

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Однако, каждую осень шатер приходилось сворачивать. Лишь однажды это правило было нарушено, что едва не привело к несчастью.14 декабря 1998 года купол рухнул под тяжестью обильно выпавшего снега. К счастью, в этот момент никого не оказалось внутри

Однако, каждую осень шатер приходилось сворачивать. Лишь однажды это правило было нарушено, что едва не привело к несчастью.14 декабря 1998 года купол рухнул под тяжестью обильно выпавшего снега. К счастью, в этот момент никого не оказалось внутри

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Летом 2007 года новое здание было, наконец, построено

Летом 2007 года новое здание было, наконец, построено

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Во многом завершение многолетней стройки стало возможным благодаря усилиям губернатора Валерия Шанцева. На снимке: депутат Госдумы Александр Хинштейн поздравляет Шанцева с днем рождения в только что открывшемся здании цирка

Во многом завершение многолетней стройки стало возможным благодаря усилиям губернатора Валерия Шанцева. На снимке: депутат Госдумы Александр Хинштейн поздравляет Шанцева с днем рождения в только что открывшемся здании цирка

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов

Обретение собственного цирка казалось в тот момент почти невероятным. На снимке: шоу &quot;Баронеты&quot; под управлением Георгия Эрадзе

Обретение собственного цирка казалось в тот момент почти невероятным. На снимке: шоу "Баронеты" под управлением Георгия Эрадзе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Стационарная арена позволила создавать неосуществимые во временном шатре красивейшие шоу

Стационарная арена позволила создавать неосуществимые во временном шатре красивейшие шоу

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрительские места, наконец, стали соответствовать стандартам современного комфорта

Зрительские места, наконец, стали соответствовать стандартам современного комфорта

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Каменный купол теперь оснащен по последнему слову цирковой техники, обеспечивая безопасность любых трюков

Каменный купол теперь оснащен по последнему слову цирковой техники, обеспечивая безопасность любых трюков

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сегодня уже все привыкли к новому зданию, а многие даже не помнят шатер около Ярмарки

Сегодня уже все привыкли к новому зданию, а многие даже не помнят шатер около Ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Современный цирк кроме мастерства артистов нуждается в самых современных технологиях

Современный цирк кроме мастерства артистов нуждается в самых современных технологиях

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Цирковая арена, пожалуй, одна из самых лучших возможностей показать человеческую красоту и ловкость

Цирковая арена, пожалуй, одна из самых лучших возможностей показать человеческую красоту и ловкость

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Тонкое искусство клоунады – не сказав ни слова, заставить смеяться целый зал

Тонкое искусство клоунады – не сказав ни слова, заставить смеяться целый зал

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Арена это не только блеск шоу, но и упорный труд многочисленных рабочих

Арена это не только блеск шоу, но и упорный труд многочисленных рабочих

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Цирковое шоу немыслимо без животных, и теперь они живут в теплых вольерах, а не в автомобильных прицепах, как было во временном цирке

Цирковое шоу немыслимо без животных, и теперь они живут в теплых вольерах, а не в автомобильных прицепах, как было во временном цирке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Оказывается, пеликаны тоже отличные артисты

Оказывается, пеликаны тоже отличные артисты

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Диаметр цирковой арены во всем мире соответствует стандарту и составляет 13 метров, чтобы лошадям было проще ориентироваться во время представления. Именно поэтому кафе нижегородского цирка носит название &quot;13 метров&quot;

Диаметр цирковой арены во всем мире соответствует стандарту и составляет 13 метров, чтобы лошадям было проще ориентироваться во время представления. Именно поэтому кафе нижегородского цирка носит название "13 метров"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Верблюды не так чувствительны к диаметру, как их безгорбые коллеги

Верблюды не так чувствительны к диаметру, как их безгорбые коллеги

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Обезьяны считаются самыми универсальными цирковыми животными, потому что умеют многое

Обезьяны считаются самыми универсальными цирковыми животными, потому что умеют многое

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Вместе со зрителями из цирка уходит праздник, который сменяется трудовыми буднями сложных репетиций

Вместе со зрителями из цирка уходит праздник, который сменяется трудовыми буднями сложных репетиций

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

На этой круглой площадке рождаются настоящие династии

На этой круглой площадке рождаются настоящие династии

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Супружеские отношения приобретают под куполом истинную высоту

Супружеские отношения приобретают под куполом истинную высоту

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Оборотная сторона циркового шоу это ежедневный упорный труд

Оборотная сторона циркового шоу это ежедневный упорный труд

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Но зритель не должен видеть боли и страданий. Для него предназначены лишь красота и успех

Но зритель не должен видеть боли и страданий. Для него предназначены лишь красота и успех

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Собственного цирка в Нижнем Новгороде не было более двадцати лет. В 1984 году началась реконструкция старого здания, длившаяся с большими перерывами до 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Все это время нижегородцам был доступен только передвижной цирк, каждое лето разворачивавший свой временный шатер на площади Ленина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Дети были рады и такому цирку, тем более, что через откинутый для вентиляции полог шатра можно было подсматривать за репетициями

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Однако, каждую осень шатер приходилось сворачивать. Лишь однажды это правило было нарушено, что едва не привело к несчастью.14 декабря 1998 года купол рухнул под тяжестью обильно выпавшего снега. К счастью, в этот момент никого не оказалось внутри

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Летом 2007 года новое здание было, наконец, построено

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Во многом завершение многолетней стройки стало возможным благодаря усилиям губернатора Валерия Шанцева. На снимке: депутат Госдумы Александр Хинштейн поздравляет Шанцева с днем рождения в только что открывшемся здании цирка

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов

Обретение собственного цирка казалось в тот момент почти невероятным. На снимке: шоу "Баронеты" под управлением Георгия Эрадзе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Стационарная арена позволила создавать неосуществимые во временном шатре красивейшие шоу

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрительские места, наконец, стали соответствовать стандартам современного комфорта

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Каменный купол теперь оснащен по последнему слову цирковой техники, обеспечивая безопасность любых трюков

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сегодня уже все привыкли к новому зданию, а многие даже не помнят шатер около Ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Современный цирк кроме мастерства артистов нуждается в самых современных технологиях

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Цирковая арена, пожалуй, одна из самых лучших возможностей показать человеческую красоту и ловкость

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Тонкое искусство клоунады – не сказав ни слова, заставить смеяться целый зал

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Арена это не только блеск шоу, но и упорный труд многочисленных рабочих

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Цирковое шоу немыслимо без животных, и теперь они живут в теплых вольерах, а не в автомобильных прицепах, как было во временном цирке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Оказывается, пеликаны тоже отличные артисты

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Диаметр цирковой арены во всем мире соответствует стандарту и составляет 13 метров, чтобы лошадям было проще ориентироваться во время представления. Именно поэтому кафе нижегородского цирка носит название "13 метров"

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Верблюды не так чувствительны к диаметру, как их безгорбые коллеги

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Обезьяны считаются самыми универсальными цирковыми животными, потому что умеют многое

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Вместе со зрителями из цирка уходит праздник, который сменяется трудовыми буднями сложных репетиций

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

На этой круглой площадке рождаются настоящие династии

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Супружеские отношения приобретают под куполом истинную высоту

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Оборотная сторона циркового шоу это ежедневный упорный труд

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Но зритель не должен видеть боли и страданий. Для него предназначены лишь красота и успех

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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