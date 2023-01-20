На Кубани для нужд спасателей за два года закупят четыре снегоболотохода

В ближайшие два года Краснодарский край закупит четыре снегоболотохода «Феникс» для тушения сложных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ГО и ЧС региона.

Потребность края в поставке современной спасательной техники возникла после крупного пожара, случившегося на территории Утриша в 2020 году, который показал острую нехватку спецтехники на подобных происшествиях. Тогда пожар привел к утрате 126 га леса. Снегоболотоход может использоваться в плавневых зонах, где невозможен проезд пожарных автомобилей.

«В настоящее время "Феникс" стоит на вооружении государственной противопожарной службы Краснодарского края. Пока это единственный опытный образец в России, применяемый при пожарах в сложных условиях»,— говорится в сообщении.

В заповеднике Большой Утриш очередные испытания «Феникса» прошли 19 января. На портале производителя техники указано, что колесный снегоболотоход «Феникс» предназначен для перевозок грузов и оборудования массой до 700 килограммов в непроходимых болотах, песках и заснеженной местности.

Анастасия Донскова

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