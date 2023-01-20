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Пенсионер погиб в Ижевске из-за неосторожного обращения с огнем при курении

19 января в Октябрьском районе в столице Удмуртии из-за неосторожного обращения с огнем при курении погиб пожилой мужчина. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в настоящее время обстоятельства гибели выясняются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

По данным ведомства, пенсионер находился в трезвом состоянии, однако во время курения уснул. При этом мужчина имел проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в результате чего не сумел спастись.

Еще одна трагедия из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошла 16 января в Ленинском районе Ижевска. Мужчина погиб. Кроме того, причиной пожара, который произошел 18 января на лестничной клетке 9-го этажа многоквартирного дома в столице Удмуртии, также стало курение. В результате происшествия никто не пострадал, однако ущерб составил 50 тыс. руб.

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