«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Красноярска и изменил прогноз на позитивный

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Красноярска на уровне ruА и изменило прогноз со стабильного на позитивный.

Изменение прогноза, как пояснили в «Эксперт РА», обусловлено «ожиданиями агентства по дальнейшему улучшению ряда экономических и финансовых показателей муниципалитета», а также наблюдающейся в последние годы в городе «тенденцией снижения долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга».

Специалисты «Эксперт РА» также отметили, что на рейтинговой оценке муниципалитета положительно отразилось сохранение среднегодового уровня безработицы в 2022 году на уровне 2021 года. Он, по предварительным данным, составит 0,5%. Вместе с тем, отношение инвестиций в основной капитал к объему отгруженных товаров и услуг собственными силами организаций за последние три года сложилось в городе на низком уровне (около 12%), что оказало сдерживающее влияние на рейтинговую оценку, отмечает агентство.

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Дарья Решетникова