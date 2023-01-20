В ожидании аномальных холодов в Приморье готовят свыше 100 пунктов обогрева

Службы жизнеобеспечения Приморского края переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозом о приходе в регион в период с 21 по 26 января аномально холодной погоды.

Ожидается, что среднесуточные температуры воздуха будут на 7–15°C ниже климатической нормы для этого времени года. В центральных районах края термометр может опуститься до –43°C градусов, на побережье, в том числе во Владивостоке,— до –25°C.

По информации регионального министерства по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в крае подготовлено свыше 100 стационарных пунктов обогрева, ведется организация мобильных пунктов обогрева и временного размещения пострадавших граждан.

«Пожарные подразделения и аварийные бригады также переведены в усиленный режим дежурства и мониторинга аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Организовано СМС-информирование населения края о необходимости воздержаться от дальних поездок и нахождения на открытом воздухе»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья.

Во Владивостоке 23 января из-за ожидаемых холодов вводится режим свободного посещения городских школ.

Алексей Чернышев, Владивосток