Бывший начальник управления противопожарной службы приговорен к 13 годам колонии за взятку

Белорецкий межрайонный суд признал 44-летнего бывшего начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС 103 МЧС России» в ЗАТО Межгорье Дима Муслимова виновным в получении взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах за совершение незаконных действий (ч. ч. 3,5,6 ст. 290 УК РФ), присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной заинтересованности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Была доказана его вина в совершении 70 эпизодов преступлений.

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры и СКР Башкирии, подсудимый в 2016-2017 годах незаконно организовал выдачу сотрудникам управления дополнительной материальной помощи в размере более 58 млн руб., из которых 31 млн руб. он получил в качестве взятки.

Также его признали виновным в присвоении 1,2 млн руб. путем представления заведомо ложных сведений о необходимости лечения.

Подсудимый не признал вину.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности в государственных органах на семь лет, со штрафом 65 млн руб. и лишением звания полковника.

Майя Иванова

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