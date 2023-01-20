«Строительная фирма 15-БНЗС» построит детский сад в Уфе

Управление капитального строительства Башкирии по итогам конкурса заключило контракт на строительство детского сада на Онежской улице в Уфе с ООО «Строительная фирма 15-БНЗС», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 278,06 млн руб. Предложения еще четырех участников конкурса составили от 265,55 млн до 277,99 млн руб. Их названия не указаны в итоговом протоколе.

Подрядчик должен до середины декабря текущего года выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставить оборудование. Детский сад будет кирпичным, трехэтажным, с лифтом.

ООО «Строительная фирма 15-БНЗС» зарегистрировано в сентябре 2010 года. Владельцем является Альфат Хасанов. Выручка в 2021 году составила 913,7 млн руб., чистая прибыль — 760 тыс. руб.

Майя Иванова

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