Уфимец осужден на два года за разбойное нападение на банк

Калининский районный суд Уфы признал 34-летнего Дмитрия Михайлова виновным в разбойном нападении (ч. 2 ст. 162 УК РФ) на отделение Сбербанка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Уфы, в сентябре 2022 года подсудимый зашел в кассу банка на Вологодской улице и, используя предмет, похожий на гранату, показал сотруднице записку с требованием отдать деньги. Кассир успела нажать тревожную кнопку для вызова охраны, и злоумышленник сбежал. Через две недели он был задержан полицейскими в своей квартире.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.

Майя Иванова

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