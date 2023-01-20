Старший советник юстиции Ильдар Маликов возглавил прокуратуру Авиастроительного района Казани. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

На своей должности господин Маликов сменил Александра Микеркина. Тот ранее стал прокурором Ютазинского района Татарстана.

Господин Малкив родился в январе 1973 года в Набережных Челнах. В 1995 году он окончил Казанский государственный университет. В том же году начал работу в органах прокуратуры. С 2007 по 2014 годы он был зампрокурора Советского района Казани, а с 2014 по 2023 годы возглавлял прокуратуру Дрожжановского района Татарстана.

"Ъ-Казань"