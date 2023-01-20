Нескучный сад

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новинках и бестселлерах среди унисекс-ароматов.
В начале календарного года формула «новый год — новый аромат» работает без перебоев: хочется обновления, свежести и динамики, в том числе и в вопросах парфюмерного гардероба. Стоит присмотреться к категории так называемых гендерно-нейтральных, бесполых, ароматов — как оказывается, их совсем нельзя назвать скучными (вопреки стереотипу, что «бесполый» и «нейтральный» звучат как что-то невыразительное).
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Роман Романюк, эксперт сети «Рив Гош» считает, что тема парфюмерной гендерной нейтральности звучит сегодня все чаще, причем речь идет не только с точки зрения технического построения аккордов композиции ароматов, но также и с маркетинговой точки зрения: рекламный образ, цвет упаковки, вид и форма флакона, название аромата, его цвет, сторителлинг. «В итоге у покупателя в голове формируется общий образ, который не ассоциируется с маскулинностью или феминностью, но скорее связывается с индивидуальностью самого человека. Поэтому правильнее в данном случае говорить не о гендерно-нейтральном запахе, но скорее об индивидуальном подходе», — говорит он. Выбор аромата «для самого себя», не в подарок, не потому что модно и не «как у кого-то» сегодня сделать и сложнее, и проще одновременно — рынок парфюмерии перенасыщен и отдать предпочтение той или иной композиции кажется почти невозможным, когда столько всего вокруг. Эксперт советует обратить внимание на уже устоявшиеся ольфакторные правила: «Есть определенные стереотипы: для мужчин выпускают свежие цитрусовые ароматические или фужерные ароматы (лаванда, герань, эвкалипт, озоновая акватика), насыщенные древесные (кедр, ветивер, уд), а для женщин — цветочные (роза, жасмин, ландыш), фруктовые (малина, персик), сладкие гурманские (ваниль, карамель, сахар, бензоин, пралине)». Однако в последнее время, это деление становится размытым и многое зависит от комбинации этих нот с другими аккордами. Сегодня можно встретить и женские «фужеры», и сладкие гурманские ароматы для мужчин. Но в гендерно-нейтральной зоне обычно находятся нераздражающие, спокойные композиции — почти незаметные, акватические, легкие ароматы с нотами мускуса, бергамота, сандала, пудры и ириса: они звучат неярко, интимно и в целом предназначены как раз только для самого себя.