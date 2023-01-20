Нескучный сад

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новинках и бестселлерах среди унисекс-ароматов.

В начале календарного года формула «новый год — новый аромат» работает без перебоев: хочется обновления, свежести и динамики, в том числе и в вопросах парфюмерного гардероба. Стоит присмотреться к категории так называемых гендерно-нейтральных, бесполых, ароматов — как оказывается, их совсем нельзя назвать скучными (вопреки стереотипу, что «бесполый» и «нейтральный» звучат как что-то невыразительное).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: instagram@nousenceofficiаl Фото: instagram@nousenceofficiаl

Роман Романюк, эксперт сети «Рив Гош» считает, что тема парфюмерной гендерной нейтральности звучит сегодня все чаще, причем речь идет не только с точки зрения технического построения аккордов композиции ароматов, но также и с маркетинговой точки зрения: рекламный образ, цвет упаковки, вид и форма флакона, название аромата, его цвет, сторителлинг. «В итоге у покупателя в голове формируется общий образ, который не ассоциируется с маскулинностью или феминностью, но скорее связывается с индивидуальностью самого человека. Поэтому правильнее в данном случае говорить не о гендерно-нейтральном запахе, но скорее об индивидуальном подходе», — говорит он. Выбор аромата «для самого себя», не в подарок, не потому что модно и не «как у кого-то» сегодня сделать и сложнее, и проще одновременно — рынок парфюмерии перенасыщен и отдать предпочтение той или иной композиции кажется почти невозможным, когда столько всего вокруг. Эксперт советует обратить внимание на уже устоявшиеся ольфакторные правила: «Есть определенные стереотипы: для мужчин выпускают свежие цитрусовые ароматические или фужерные ароматы (лаванда, герань, эвкалипт, озоновая акватика), насыщенные древесные (кедр, ветивер, уд), а для женщин — цветочные (роза, жасмин, ландыш), фруктовые (малина, персик), сладкие гурманские (ваниль, карамель, сахар, бензоин, пралине)». Однако в последнее время, это деление становится размытым и многое зависит от комбинации этих нот с другими аккордами. Сегодня можно встретить и женские «фужеры», и сладкие гурманские ароматы для мужчин. Но в гендерно-нейтральной зоне обычно находятся нераздражающие, спокойные композиции — почти незаметные, акватические, легкие ароматы с нотами мускуса, бергамота, сандала, пудры и ириса: они звучат неярко, интимно и в целом предназначены как раз только для самого себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Etro, парфюмерная вода Musk. Ноты: вербена, бергамот, грейпфрут, сандал, кедр, гваяк, белая роза, мускус, сандал. Bulgari, одеколон Au The Vert. Ноты: бергамот, кардамон, лимон, цветок апельсина, мандарин, ландыш, зеленый чай, мускус, сандал, амбра. Maison Francis Kurkdjan, парфюмерная вода gentle Fluidity Gold. Ноты: кориандр, ягоды можжевельника, мускатный орех, амбра, ваниль, мускус. Crocus, парфюмерная вода Les Eaux Primordiales. Ноты: имбирь, тимьян, розмарин, шафран, цветок апельсина, бензоин, атласский кедр, замша, пачули, лабданум. Creed, парфюмерная вода Silver Mountain Water. Ноты: черная смородина, мускус, серая амбра, бергамот, зеленый чай,гальбанум, сандал. Nightology, парфюмерная вода Intimate Elixir. Ноты: кипарис, розовый перец, миндаль, сандал, ваниль. Morph, парфюмерная вода Disumano. Ноты: кокосовое молоко, мандарин, карамель, белые цветы, ваниль, бобы тонка, амбра, мускус. Следующая фотография 1 / 7 Etro, парфюмерная вода Musk. Ноты: вербена, бергамот, грейпфрут, сандал, кедр, гваяк, белая роза, мускус, сандал. Bulgari, одеколон Au The Vert. Ноты: бергамот, кардамон, лимон, цветок апельсина, мандарин, ландыш, зеленый чай, мускус, сандал, амбра. Maison Francis Kurkdjan, парфюмерная вода gentle Fluidity Gold. Ноты: кориандр, ягоды можжевельника, мускатный орех, амбра, ваниль, мускус. Crocus, парфюмерная вода Les Eaux Primordiales. Ноты: имбирь, тимьян, розмарин, шафран, цветок апельсина, бензоин, атласский кедр, замша, пачули, лабданум. Creed, парфюмерная вода Silver Mountain Water. Ноты: черная смородина, мускус, серая амбра, бергамот, зеленый чай,гальбанум, сандал. Nightology, парфюмерная вода Intimate Elixir. Ноты: кипарис, розовый перец, миндаль, сандал, ваниль. Morph, парфюмерная вода Disumano. Ноты: кокосовое молоко, мандарин, карамель, белые цветы, ваниль, бобы тонка, амбра, мускус.

Ирина Кириенко