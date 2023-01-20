Курултай Башкирии предложил увеличить предельный возраст для руководителей аппаратов парламентов

Курултай Башкирии внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий повышение предельного возраста пребывания руководителей на госслужбе в законодательных органах с 65 до 70 лет, сообщает пресс-служба регионального парламента. Его включили в примерный план работы Госдумы на апрель.

Ранее предельный возраст для госслужащих был повышен в аппаратах Совета Федерации и Госдумы, а также в исполнительных органах субъектов России. Данный законопроект позволит сохранить «высококвалифицированных работников аппаратов региональных парламентов» на госслужбе, отметили в Курултае.

Карина Мамаева

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