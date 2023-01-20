За год на Кубани удвоилось количество вакансий с ежедневными выплатами

За год на Кубани в два раза выросло количество вакансий, где в условиях работы прописана ежедневная оплата труда сотрудника, чаще всего это предложения для курьеров. Об этом сообщает платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter Юг.

В минувшем году в России было открыто более 30 тысяч подобных вакансий, а на Кубани – более 1,3 таких вакансий, что в вдвое превышает показатели 2021 года. При этом Краснодарский край оказался на 4 месте в стране по этому показателю, уступив лидерские позиции Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

Как правило, работу с ежедневными выплатами предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (50%). В 91% случаев опыт работы не требуется, а 70% вакансий связаны с частичной занятостью, отмечается в релизе.

«На практике чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам – это 72% таких вакансий. Еще по 5% приходится на вакансии кладовщиков и упаковщиков, по 4% - на вакансии водителей и промоутеров, по 1% - на вакансии продавцов, администраторов, грузчиков, менеджеров по продажам и разнорабочих», - сообщает HeadHunter Юг.

Михаил Волкодав

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