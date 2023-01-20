Величина прожиточного минимума в Ярославской области увеличилась в 2 раза за 10 лет

Правительство Ярославской области установило величину прожиточного минимума на 2023 год в размере 13 800 руб. на человека, что больше, чем в 2013 году, почти в два раза. Тогда величина прожиточного минимума составляла 6 393 руб. Об этом сообщили в территориальном органе статистики Ярославльстат.

Для трудоспособного населения региона прожиточный минимум увеличен до 15 042 руб., для пенсионеров до 11 868 руб., а для детей до 13 386 руб.

«С каждым годом величина прожиточного минимума, как в целом на душу населения, так и по основным социально-демографическим группам населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) увеличивается. Так, за последние 10 лет, величины прожиточного минимума в целом на душу населения, для трудоспособного населения и детей выросли в 1,9 раза, а для пенсионеров – в 2 раза. Для сравнения индекс потребительских цен в 2022 году по сравнению с 2014 годом увеличился в 1,8 раза»,— поясняет Ярославльстат.

Алла Чижова