В феврале из Челябинска запустят авиарейсы в Уфу, Тюмень и Самару

Авиакомпания Utair запускает в феврале три авиарейса из Челябинска – в Уфу, Самару и Тюмень. Продажа билетов в Уфу уже открыта, сообщает министерство дорожного строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Эти направления включены в перечень субсидируемых маршрутов, утвержденный Росавиацией. Софинансировать полеты будут федеральный и региональный бюджеты на паритетных условиях.

Рейсы из Челябинска в Уфу начнут выполнять с 1 февраля. Полеты будут выполнять дважды в неделю — по средам и пятницам на воздушном судне ATR 72, рассчитанном на 74 пассажира. Стоимость перелета в одну сторону составит от 2,1 тыс. руб.

Авиарейсы в Самару и Тюмень начнут выполнять с 11 февраля один раз в неделю по субботам.