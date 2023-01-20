С отколовшийся льдины Онежского озера вертолетом сняли двух рыбаков

Двое рыбаков оказались заблокированными на отколовшейся льдине на Онежском озере, для их спасения пришлось задействовать вертолет и три плавсредства. О спасательной операции, проведенной в ночь с 19 на 20 января, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Для подъема мужчин на борт вертолету пришлось зависать в 30 см над льдиной.

«Всего привлечено 18 человек, семь единиц техники. Рыбаков подняли на борт вертолета, воздушное судно следует в Санкт-Петербург»,— говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что рыбаки не пострадали и только замерзли за время спасательной операции.

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