Воронежский боец погиб под Луганском, накрыв собой гранату

Глава Нижнедевицкого района Воронежской области Владимир Просветов рассказал о гибели в ходе специальной военной операции местного жителя, 44-летнего рядового Ивана Пономарева. Он был призван по контракту 19 августа 2022 года и служил гранатометчиком. 2 января в ходе боевых действий на территории Луганской народной республики боец погиб, накрыв своим телом гранату.

«Ценой собственной жизни Иван Пономарев спас боевых товарищей. Посмертно представлен к государственной награде»,— рассказал Владимир Просветов. С бойцом простились 19 января.

До начала службы по контракту Иван Пономарев трудился дорожным рабочим в ООО «Нижнедевицкавтодор». В семье двое детей: 12-летняя София и 7-летний Владимир.

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Мария Старикова