Жителя Удмуртии будут судить за истязание детей и насилие над участковым

В Удмуртии 41-летнего жителя Селтинского района обвиняют в истязании детей, а также в оскорблении и применении насилия к представителю власти (п. «а, г», ч .2 ст. 117 УК РФ, ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В частности, по версии следствия, мужчина систематически избивал и совершал насильственные действия в отношении двух детей 2009 и 2007 года рождения. Для избиения он использовал малозначительные поводы. Кроме того, в сентябре 2022 года мужчина оскорбил и применил насилие в отношении участкового, который пытался пресечь нарушения общественного порядка.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчину, чтобы исключить давление на свидетелей и несовершеннолетних, заключили под стражу. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы за совершение преступлений против несовершеннолетних, а также до пяти лет за преступления против представителя власти.