Андрей Колмогоров прокомментировал свой уход с поста главы краевого минстроя

Андрей Колмогоров прокомментировал «Ъ-Прикамье» свой уход с должности министра строительства Пермского края. По словам господина Колмогорова, за последние три года региональное министерство строительства показало большую динамику развития. «Исполнение адресной инвестиционной программы составило 96% (почти 14 млрд руб.). Такого никогда не было в истории Пермского края. Ввод жилья — 1,98 млн кв. м — рекорд тоже исторический. “Аварийки” в этом году расселено почти 130 тыс. кв. м — тоже пока рекорд. 2022 год — звездный год минстроя края»,— отметил Андрей Колмогоров.

По данным «Нового компаньона», господин Колмогоров может переехать в Москву, на новую должность. На работу в Москве трудоустраивается его супруга Диана Колмогорова, которая в ноябре покинула должность директора благотворительного фонда им. Дягилева. На этом посту ее заменила Ангелина Макиенко.

Сегодня стало известно о том, что Андрей Колмогоров покинет пост министра строительства Пермского края. Сегодня его последний рабочий день на этой должности. Краевой минстрой господин Колмогоров возглавил в 2019 году. На вакантное место будет назначен Артем Габдрахманов, замминистра регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности — главный архитектор Прикамья.