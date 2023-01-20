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Губернатор поручил саратовским министерствам сформировать списки целевых направлений по районам

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал сделать механизм целевого обучения студентов максимально прозрачным. Об этом он заявил на заседании попечительского совета СГМУ им. В.И. Разумовского.

Глава региона заявил о задаче создать открытую базу данных с перечнем целевых направлений по каждому району. «Такие списки будут формировать профильные министерства совместно с районными администрациями исходя из своих потребностей», - пояснил он. Господин Бусаргин заявил, что всем, кто хочет учиться по целевому набору, «нужно дать такую возможность».

Марина Ковалева

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