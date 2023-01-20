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Доцента самарского вуза заподозрили в попытке откупиться от проверки полиции

Возбуждено уголовное дело о даче взятки (ст. 291 УК РФ) в отношении доцента высшего образовательного учреждения из Самары. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«По версии следствия, в октябре 2022 года подозреваемый передал в качестве взятки оперуполномоченному отдела внутренних дел денежные средства в размере 200 тысяч рублей за незаконные действия»,– говорится в сообщении.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Деньги передавались за фальсификацию материалов проверки из-за незаконного проставления студентам зачетов, выяснило следствие. При этом полицейский отказался от денег.

Ранее доцент кафедры юридического факультета Самарского национального исследовательского университета им. академика Королева была признана виновной в получении взятки (ч. 3ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Она получила условный срок.

Георгий Портнов

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