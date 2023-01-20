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В Курганской области в крещенские купели окунулись 7,8 тыс. граждан

В Крещение в купели окунулись более 7,8 тыс. жителей Курганской области. В том числе 3,1 тыс. — в региональном центре. Мероприятия прошли без происшествий, сообщают в областном правительстве.

Всего в регионе функционировали 37 специально оборудованных купелей, в том числе три — на Голубых озерах в Кургане. С раннего утра до позднего вечера в местах купания дежурили сотрудники МЧС, спасатели, медики, волонтеры и полиция.

В ходе патрулирования работники госинспекции по маломерным судам обнаружили на реке Исеть в Шадринске несанкционированную купель. Место для купания заблокировали досками и льдом во избежание провалов людей под лед.

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